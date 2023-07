16 Luglio 2023 – Stati Uniti danno l’ok all’Europa per addestrare i piloti ucraini sugli F-16

(Di lunedì 17 luglio 2023) Glinon saranno di ostacolo all’inizio del training deiF-16. A dichiararlo il consigliere per la sicurezza americana Jake Sullivan annunciando il via libera che i Paesi europei dicevano di aspettare. I capi di governo di Serbia e Macedonia del Nord si sono incontrati a ridosso della frontiera fra i due Paesi per inaugurare ufficialmente l’avvio di un sistema congiunto di pagamento elettronico del pedaggio autostradale valido in entrambi i Paesi. Il National Weather Service statunitense (NWS) avverte glidel sud-ovest, della costa occidentale del Golfo e della Florida meridionale: nella prossima settimana ci sarà un aumento dei rischi per la salute di milioni di persone. Ieri pomeriggio, la famosa Death Valley della California ha raggiunto una ...

Articolo tratto dal numero didi Forbes Italia. Abbonati! Che anno ilper Jensen Huang ! In febbraio ha celebrato il suo 60esimo compleanno, in aprile il 30esimo di Nvidia, l'azienda che ha fondato e che in maggio ...Non c'è pace per il Veneto che dopo essere stato colpito dalle tempeste montane di due giorni fa, ieri ha visto forti nubifragi, vento, e grandine anche in pianura. Particolarmente colpite le ...Oggi, 20, è la Giornata internazionale degli scacchi che celebra la fondazione della Fide, ... a oggi i tesserati alla Fsi delsuperano quota 19.500 mentre il precedente record, registrato ...

Estate Romana 2023: il programma degli eventi dal 19 al 25 luglio RomaToday

Le rate dei mutui a tasso variabile sono troppo alte per cittadini e famiglie e per questo, ABI si è attivata a loro tutela. Ecco come.È diventato operativo il sistema telematico Send. Basta avere una posta elettronica certificata per ricevere dagli uffici comunali avvisi di multe ed altri atti ufficiali. Ecco come funziona ...