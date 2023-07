16 Luglio 2023 – Stati Uniti danno l’ok all’Europa per addestrare i piloti ucraini sugli F-16

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 17 luglio 2023) Glinon saranno di ostacolo all’inizio del training deiF-16. A dichiararlo il consigliere per la sicurezza americana Jake Sullivan annunciando il via libera che i Paesi europei dicevano di aspettare. I capi di governo di Serbia e Macedonia del Nord si sono incontrati a ridosso della frontiera fra i due Paesi per inaugurare ufficialmente l’avvio di un sistema congiunto di pagamento elettronico del pedaggio autostradale valido in entrambi i Paesi. Il National Weather Service statunitense (NWS) avverte glidel sud-ovest, della costa occidentale del Golfo e della Florida meridionale: nella prossima settimana ci sarà un aumento dei rischi per la salute di milioni di persone. Ieri pomeriggio, la famosa Death Valley della California ha raggiunto una ...