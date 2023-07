10 secondi | così viene misurata la “violenza” in Italia

Leggi su dilei

(Di lunedì 17 luglio 2023) Gli uomini non hanno paura. Non di dire “no”, davanti alle avance di una donna, non di uscire insieme a un gruppo di ragazze, e neanche di tornare a casa da soli quando il sole tramonta e lascia spazio alla notte. Sicuramente non di indossare t-shirt a mezze maniche e shorts, né tanto meno di restare a petto nudo davanti alle persone. Non solo non hanno paura, gli uomini, ma sono anche consapevoli del fatto che qualsiasi cosa facciano, indipendentemente dalla gravità dei fatti, nessuno si siederà in un’aula di un tribunale fittizio solo ed esclusivamente per commentare, o peggio giudicare le loro azioni. Le donne, invece, hanno paura. Quando si vestono, quando escono, quando percorrono le strade buie e solitarie. Hanno paura persino quando diventano vittime di, perché poi lo sanno che quella stessa giuria che assolve la controparte maschile, non si farà ...