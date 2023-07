10 luoghi da visitare a Istanbul

Leggi su serietvinpillole

(Di lunedì 17 luglio 2023) : Un’affascinante fusione di storia e modernità, o Costantinopoli, se vogliamo rimanere legati alla storia, è la città più popolosa della Turchia. È un luogo dove la storia e la modernità si confondono, le culture si mescolano e ad ogni passo i profumi e i colori ti trasportano in uno stato di estasi. Essendo stata la capitale di ben quattro imperi,ha assorbito la magia di diverse culture ed è riuscita ad essere storia, amore e tradizione allo stesso tempo. È il luogo ideale per realizzare i sogni di ognuno di noi, ed è costellata dimagici e deliziosi per ogni palato culinario e storico. Questa è l sola città al mondo divisa in due stati: Europa ed Asia. In soli 15 minuti si può passare da un continente all’altro e si possono notare mille differenze, due città con lo stesso nome ma genomi diversi. ...