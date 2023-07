Ziva – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 16 luglio 2023)Via Federico Faruffini, 2 – 20149Tel. 02/99266436 Sito Internet: www.pasticceria.it Tipologia: bar / pasticceria Prezzi: caffè 1,20€, cappuccino 1,60€, lieviti 1,50/2€, dolci 24€/kg Chiusura: Lunedì; Domenica pomeriggio OFFERTA Conferma di voto per questo locale gestito da Marcello Salvatori, un pasticcere che ha fatto diverse esperienze sia nel panificio di famiglia a Cesano Boscone che presso la corte di Carlo Cracco in Galleria. Da qualche anno si è messo in proprio aprendo la sua pasticceria che ha un’offerta dolce ampia e variegata, affiancata da un buon reparto caffetteria che lo rende il luogo ideale sia per le colazioni che per le merende. Noi lo abbiamo provato per il primo pasto della giornata, assaggiando la loro miscela composta da 90% arabica e 10% robusta, ben estratta e dal buon corpo, e un intenso ...