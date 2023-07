WWE | Eric Young ha richiesto il licenziamento a causa del ritorno di Vince McMahon

(Di domenica 16 luglio 2023) Alla fine dell’anno scorso, secondo quanto riferito,aveva firmato con la WWE, il che lo aveva portato a essere letteralmente ucciso in scena ad Impact Wrestling. Successivamente, non si è mai presentato in TV come era nelle attese, il che ha sollevato molte domande. Un nuovo articolo di Sean Ross Sapp di Fightful Select, tuttavia, risponde ad alcune, ma non a tutte queste domande: a quanto pare,ha chiesto di essere svincolato dal suo contratto ad aprile, la sua richiesta è stata accolta e il suo periodo di non competizione di 90 giorni è passato. Questo almeno spiega perché ildiè stato fortemente accennato nell’episodio di giovedì sera di “Impact”. La storia non finisce qui, però. Per Sapp,ha fatto la sua richiesta proprio dopo ...

Young showed up at Slammiversary to team with Scott D'Amore who needed a partner after PCO was taken out by Bully Ray and Steve Maclin. Young and D'Amore proceeded to pick up a win over Bully Ray and ...