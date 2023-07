WTA Palermo | 9 azzurre in tabellone | Errani - Zheng clou sul Centrale

(Di domenica 16 luglio 2023) "Sarà? Non ho mai giocato contro di lei, ma ricordo quando in Cina una volta mi fece un autografo". Un po' di anni dopo quella firma che è rimasta impressa nella sua mente, Qinwen, n. 25 ...

E' il match che illumina la prima giornata delLadies Open, trasmesso in diretta su ... Oliviero Palma, conquistando le prime vittorie della carriera in un torneo. Zantedeschi, che si ...Si comincia a fare sul serio. Aldii niziano i match di primo turno e lunedì 17 luglio saranno ben quattro le italiane che si giocheranno l'accesso al secondo turno del torneo siciliano. Sulla torrida terra rossa di ...Nuria Brancaccio e Aurora Zantedeschi completano il quadro delle azzurre al main draw del torneodi, che presenterà così ben nove italiane ai nastri di partenza. Sono la numero uno del tabellone di qualificazione e la giocatrice veronese, infatti, a staccare il pass per il primo ...

Palermo, sorteggiato il tabellone: sarà subito Kasatkina contro Trevisan La Gazzetta dello Sport

'Sarà Errani Non ho mai giocato contro di lei, ma ricordo quando in Cina una volta mi fece un autografo”. Un po’ di anni dopo quella firma ...Un torneo che si preannuncia ricco di emozioni e tante tenniste che puntano alla vittoria. Non solo la Trevisan perché è tra le teste di serie Elisabetta Cocciaretto, numero quattro nel torneo e ...