WTA Palermo 2023 | Nuria Brancaccio e Aurora Zantedeschi centrano il tabellone principale

(Di domenica 16 luglio 2023) Sale alla fine a nove il conteggio delle giocatrici italiane presenti neldel WTA 250 di. Alle sette già presenti tra diritto di classifica e wild card, infatti, si aggiungono, provenienti peraltro da storie molto diverse a livello di parabola tennistica. Per quanto riguarda la ventitreenne di Torre del Greco, l’approdo è frutto di un rapido 6-1 6-2 nei confronti di Deborah Chiesa, il cuinon sta andando forse come nelle aspettative. La campana sa già chi troverà al primo turno: si tratta della francese Tessah Andrianjafitrimo, anche lei proveniente dalcadetto. Wimbledon: Carlos Alcaraz sulle orme di Becker e Borg per la precocità ...

Nuria Brancaccio e Aurora Zantedeschi completano il quadro delle azzurre al main draw del torneodi, che presenterà così ben nove italiane ai nastri di partenza. Sono la numero uno del tabellone di qualificazione e la giocatrice veronese, infatti, a staccare il pass per il primo ...In questi giorni comincerà ilOpen, torneo250 che vedrà diverse tenniste italiane protagoniste. È stato pubblicato in queste ore il tabellone ufficiale e sono ben sei le italiane ......di Wimbledon 2023 il circuitoriparte dalla terra rossa. Sono infatti due i tornei WTA250 che si disputeranno la settimana successiva al terzo slam stagionale. Se in Italia si giocherà a...

Wta Palermo Draw - Sorteggio duro per Trevisan, tante italiane nel torneo Tennis World Italia

Un torneo che si preannuncia ricco di emozioni e tante tenniste che puntano alla vittoria. Non solo la Trevisan perché è tra le teste di serie Elisabetta Cocciaretto, numero quattro nel torneo e ...3' DI LETTURA PALERMO – Le sorprese del primo turno di quali portano i colori azzurri dell’Italia ed hanno in comune gli allenamenti al Country Time Club nell’Accademia di Francesco Cinà, storico alle ...