Wimbledon | trionfa Alcaraz Djokovic battuto in finale dopo 5 set

Per Djokovic, invece, sfuma l'obiettivo della 24esima vittoria in tornei dello Slam, dell'ottavo successo acome Roger Federer e quinto di fila come Bjorn Borg e lo stesso Federer. Per il ...Match point, Alcaraz chiude i conti eè suo. Il trionfo di Alcaraz asegna la fine di un'era e l'inizio di una nuova epoca. Il ventenne spagnolo riesce a porre fine al ...Il 20enne nato a El Palmar, numero 1 del mondo e del seeding, ha battuto in finale il serbo Novak Djokovic, numero 2 del ranking Atp e del tabellone del Major britannico, campione asette ...

Alcaraz trionfa a Wimbledon 2023: Djokovic battuto 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 ... Sky Sport

C’è dell’altro dietro quel momento di debolezza che il campione serbo s’è concesso davanti al pubblico del centrale e in tv ...È Carlos Alcaraz il nuovo campione di Wimbledon. Il 20enne tennista spagnolo si conferma numero 1 al mondo battendo in una memorabile finale il serbo Novak Djokovic, numero 2. Per Alcaraz ...