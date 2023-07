Wimbledon | Semeraro | “Sinner ha il problema delle palle break All’estero su di lui dicono che…”

(Di domenica 16 luglio 2023) Ultimo giorno di scuola ae la Finale del singolare maschile sancirà la chiusura dei Championships. La sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic era particolarmente attesa: un confronto generazionale dai molteplici significati e nel Tempio del tennis si spera che lo spettacolo sia di primo livello. Si è fatto il punto della situazione prima dell’inizio del confronto nell’ultima puntata di TennisMania, su Sport2U e in collaborazione con OA Sport, condotta da Dario Puppo (telecronista Eurosport) e con ospite la firma prestigiosa de La Stampa, Stefano. “La partita che tutti aspettiamo: Alcaraz a volte è stato descritto come un giocatore che può rappresentare la somma dei tre Titani (Federer, Nadal e Djokovic), mentre il serbo non ha bisogno di presentazioni. Speriamo di avere una bella partita, perché a Parigi lo ...

Novak Djokovic ha avuto uno scontro piuttosto duro con il pubblico dinella fase finale ...da Daily Mail e confermato dall'inviato a Londra per il quotidiano 'La Stampa' Stefano, una ...Eubanks, il figlio del predicatore che non ti aspetti aStefano11 Luglio 2023Stefanoper lastampa.it SINNER BORSONE GUCCI 'La borsa di Gucci Be', non mi serve certo a vincere le partite…'. Jannik Sinner se l'è cavata benissimo alla risposta, quando gli ho chiesto se ...

Wimbledon, Semeraro: "A Sinner manca l'attitudine per certi punti, spero faccia come Lendl" OA Sport

Due semplici parole per far perdere la testa al campione serbo. Novak Djokovic ha avuto uno scontro piuttosto duro con il pubblico di Wimbledon nella fase finale del terzo set, a causa di un tifoso ...A TennisMania Speciale Wimbledon, appuntamento quotidiano in collaborazione con "Il Tennis Italiano" condotto da Dario Puppo su Sport2U, web tv di OA Sport, è intervenuto proprio il direttore de "Il T ...