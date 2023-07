Wimbledon | oggi si scrive comunque la storia | il cannibale Djokovic per il 24esimo Slam | il cyborg Alcaraz per il primo sull' erba Finale alle 15

(Di domenica 16 luglio 2023)l’edizione n.136 dipasserà in archivio con lauomini. Il n.1 al mondo Carlossfida il favoritissimo Novak, che ha superato in semil'italiano Jannik Sinner , match seguito su Sky da oltre mezzo milione di telespettatori, per uno share pari al 6,3%. Il campione serbo è lanciato verso un duplice record: con otto successi all’England Club, di cui cinque...

... che poi evolverà nel tie - break così come lo conosciamo. ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE ... Dopo aver raggiunto la finale a Eastbourne due settimane fa e il terzo turno asull'erba, ...la tennista ucraina Elina Svitolina batte di rimonta l'avversaria bielorussa al tie - ... dissennata scoperta per ottenere più like La vita sta troppo stretta a certi giovani di. ...Ci siamo, è la resa dei conti. Non tanto tra due campioni, ma tra due generazioni di tennisti. Novak Djokovic , 36 anni e 23 Slam vinti, numero due del mondo, nella finale disfida il numero uno, il ventenne spagnolo Carlos Alcaraz . I due sono arrivati fin qui battendo in tre set i rispettivi avversari delle semifinali: Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Alcaraz ...

Wimbledon 2023, oggi finale Djokovic-Alcaraz: orari, il match in tv Adnkronos

Gabriele Vulpitta ed il ceco Jakub Filip sono in finale nel tabellone di doppio maschile del torneo riservato agli juniores a Wimbledon 2023, dove affronteranno la coppia composta dal serbo Branko Dju ...Il ritorno in campo di Kevin Anderson è uno dei motivi di maggiore curiosità per l'Infosys Hall of Fame Open, l'ATP 250 di Newport trasmesso ...