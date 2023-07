Wimbledon | nessun inchino per Camilla La solitudine di Alberto di Monaco

Leggi su velvetmag

(Di domenica 16 luglio 2023) Mercoledì 12 luglio è stata una giornata significativa per il torneo di. Tra gli spettatori, infatti, c’era anche la regina consorte, che ha assistito ai match che si sono disputati all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra per la prima volta da regina. Per la moglie di re Carlo III non poteva che esserci uno dei posti migliori del Palco Reale. Con lei anche la sorella, Annabel Elliot, e a grande sorpresa il Principedi. L’apparizione die del principe, però, non è stata esente da chiacchiere. A stupire alcuni spettatori, infatti, è stato il fatto che gli atleti in gara non si siano inchinati di fronte a lei, una volta entrati in campo. In passato, infatti, i protagonisti che gareggiavano in ...