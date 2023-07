Wimbledon | Nadal esalta Alcaraz e menziona Manolo Santana | “Una grande gioia” E la Casa Reale…

(Di domenica 16 luglio 2023) Sono praticamente infiniti i complimenti che stanno arrivando in direzione di Carlosdopo la sua prima vittoria a. Il murciano è letteralmente ricoperto d’affetto soprattutto dal suo Paese e anche dai territori latini. Tante le personalità che stanno rivolgendogli le parole piùnti. Non poteva ovviamente mancare il tennista spagnolo più celebre della storia, Rafael: “Congratulazioni, Carlos! Ci hai dato unaoggi e sono certo che il nostro pioniere del tennis spagnolo,, abbia fatto il tifo, ovunque egli sia, come a, dove oggi ti sei unito a lui. Un abbraccio forte e goditi il momento, campione!“. Il legame conè presto detto: prima del mancino ...

Djokovic, sui campi diaveva vinto gli ultimi 34 incontri di fila e arrivava da una striscia positiva di 27 incontri nei tornei dello Slam Tennis:: 'Da Alcaraz una gioia ...Carlos Alcaraz come Rafa. Lo spagnolo, 20 anni, batte Novak Djokovic e trionfa per la prima volta nello Slam londinese. Il punto che chiude la finale 2023, dopo quasi 5 ore di battaglia, ricorda da vicino il ...Se lo spagnolo è riuscito a laurearsi campione di, in parte il merito è anche delle basse ... in cui ha battuto primae poi Djokovic. Una prova di forza che nessun giovane era riuscito ...

Wimbledon, Alcaraz-Djokovic come Nadal-Federer: il punto finale - Video Adnkronos

“Essere l’uomo che ha battuto Novak a Wimbledon dopo tutti questi anni di dominio e averlo ... “Ha preso il meglio mio, di Roger e di Nadal, mettendolo insieme. E’ sicuramente il migliore. Non ho mai ...Rafael Nadal: “Congratulazioni, Carlos! Ci hai dato una grande gioia oggi e sono certo che il nostro pioniere del tennis spagnolo, Manolo Santana, abbia fatto il tifo, ovunque egli sia, come a ...