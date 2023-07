Wimbledon | la finale | Alcaraz - Djokovic | ecco cosa può fare la differenza

(Di domenica 16 luglio 2023) I punti di forza del talento spagnolo e quelli del campionissimo serbo Articolo di Ubaldo Scanagatta pubblicato on line su Quotidiano.net Ci sarebbe naturalmente piaciuto avere Jannik Sinner in ...

Ci siamo, è la resa dei conti. Non tanto tra due campioni, ma tra due generazioni di tennisti. Novak Djokovic , 36 anni e 23 Slam vinti, numero due del mondo, nelladisfida il numero uno, il ventenne spagnolo Carlos Alcaraz . I due sono arrivati fin qui battendo in tre set i rispettivi avversari delle semifinali: Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Alcaraz e Djokovic si giocano ladi. Ma quando si gioca A che ora si scende in campo Alcaraz - Djokovic inizierà orientativamente alle 15:30 (ora italiana). MA DOVE VEDERE LADIIN TV E STREAMING...Prima volta in, invece, per lo spagnolo. I due campioni si giocheranno il titolo all'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra e l'orario d'inizio della partita è previsto ...

Per la tunisina seconda sconfitta consecutiva in finale a Wimbledon dopo quella nel 2022 con la kazaka Elena Rybakina. Per Ons Jabeur terzo ko complessivo nell’atto conclusivo di un torneo in questa s ...Oggi, domenica 16 luglio, si disputerà la finale del tabellone di doppio maschile del torneo riservato agli juniores a Wimbledon 2023: l'azzurrino Gabriele Vulpitta ed il ceco Jakub Filip affronterann ...