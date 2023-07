Wimbledon | Djokovic | ' Non è mai bello perdere' E scoppia in lacrime

Per Alcaraz è la prima vittoria in carriera sull'erba di, la seconda nelle prove del Grande Slam dopo gli Us Open del 2022. Per, invece, sfuma l'obiettivo della 24esima vittoria in ...Novaknon nasconde la delusione dopo la finale dipersa contro Carlos Alcaraz: ecco le sue ...Carlos Alcaraz chiude il match contro Novak Djokivc con la combinazione servizio e dritto e porta a casa il primo titolo di: guarda gli ultimi due colpi vincenti dello ...

Alcaraz vince la finale di Wimbledon contro Djokovic la Repubblica

C’è dell’altro dietro quel momento di debolezza che il campione serbo s’è concesso davanti al pubblico del centrale e in tv ...È Carlos Alcaraz il nuovo campione di Wimbledon. Il 20enne tennista spagnolo si conferma numero 1 al mondo battendo in una memorabile finale il serbo Novak Djokovic, numero 2. Per Alcaraz ...