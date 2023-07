Wimbledon | Carlos Alcaraz sale sul trono | Djokovic abdica dopo 5 set

(Di domenica 16 luglio 2023)è il nuovo campione di, il primo spagnoloRafael Nadal nel 2010. Il murciano resta numero 1 del mondo in virtù dell’1-6 7-6(6) 6-1 3-6 6-4 con il quale batte Novak, che chiude una striscia d’imbattibilità che ai Championships durava dal 2018 compreso. Il serbo non perdeva sul Centre Court dalla finale del 2013 contro Andy Murray; per lo spagnolo classe 2003, invece, stagione perfetta sull’erba: 5 vittorie al Queen’s e 7 nello Slam che più di ogni altro è segno di storia. 4 ore e 42 minuti la durata di un match che rimarrà nella storia, per un’infinita qualità di motivi. Perl’inizio di questa finale ricorda quello della semifinale con Sinner; una palla break annullata (via servizio), un game lungo e, nel successivo, le tre chance in fila ...

