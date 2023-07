Wimbledon | Alcaraz cancella il sogno Grande Slam di Djokovic | trionfo da campione In chiaro alle 21

Lo spagnolo, numero uno al mondo, si è imposto in cinque set in finale sul campione serbo Carlosè per la prima volta campione di. Lo spagnolo, numero uno al mondo, si è imposto in cinque set in finale sul campione serbo Novak Djokovic, numero 2 Atp, dopo una battaglia durata ...Dopo quattro ore e quarantadue minuti di giochi, è lui il re di2023 . Carlos, per la prima volta, vince il torneo di Londra, battendo Novak Djokovic in cinque set. 1 - 6, 7 - 6, 6 - 1, 3 - 6, 6 - 4. alc.jpg Continua a leggere su Tg. La7.it - ...Ha battuto 16 76(7) 61 36 64 Novak Djokovic, campione nelle ultime quattro edizioni, che sul Centrale diaveva perso l'ultima volta quandoandava alle elementari. L'ultimo game è un ...

LIVE Il trionfo di Alcaraz su Djokovic in 5 set! Finale meravigliosa La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz batte Novak Djokovic per 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6, 6-4 nella finale del singolare maschile di Wimbledon 2023 e ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz è il campione della 136esima edizione dei Championships. Il tennista spagnolo ha vinto il ...