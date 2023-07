Wimbledon 2023 | oggi finale Djokovic-Alcaraz | orari | dove vederla in tv

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 16 luglio 2023) I numeri 1 e 2 della classifica Atp si giocheranno il titolo all'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, è il giorno della. A sfidarsisul campo principale saranno Novake Carlos, numero 1 e 2 della classifica Atp. Si tratta della nonadel torneo inglese per il serbo, ora in cerca della quinta vittoria consecutiva. Prima volta in, invece, per lo spagnolo. I due campioni si giocheranno il titolo all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra e l’o d’inizio della partita è previsto per le 15.00 (ora italiana). Per quanti vorranno vedere la partita in televisione, sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky (canali ...