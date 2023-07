Wimbledon 2023 | impresa di Alcaraz | batte Djokovic in cinque set e vince il suo secondo slam

(Di domenica 16 luglio 2023) CarlosNovakin una delle finalipiù avnti ed entusiasmanti degli ultimi anni e si laurea campione di, terzostagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. 1-6 7-6 6-1 3-6 6-4 il punteggio in favore dello spagnolo, protagonista di un’dai contorni storici maturata dopo 4h46? di gioco.ha inflitto ala prima sconfitta sul Centrale didopo oltre dieci anni, la prima sconfitta al quinto set adal 2006 e gli ha anche soffiato la prima posizione del ranking Atp. Come se non bastasse, interrompe una striscia di 27 vittorie consecutive negli ...

Ma Vondrousova ha finito per meritare L'editoriale del Direttore " Pillole di Amarcord in 50 anni di mie trasferte in Church Road (1974 -) con un solo grande rimpianto Il tabellone maschile US ...Ci siamo, è il giorno della finale di. A sfidarsi saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz , rispettivamente teste di serie n°2 e 1º del tabellone. C'è tanto in palio sull'erba londinese: il titolo (per il serbo sarebbe l'...vedi anche, Djokovic batte Sinner e va in finale FOTOGALLERY @Getty/@Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport, non solo tennis: caccia ai vip sugli spalti. FOTO Il più ...

Finale Wimbledon LIVE, Djokovic-Alcaraz 6-1 6-7 1-6 6-3 1-2 risultato in diretta Fanpage.it

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e22bdedb-3651-5b80-f057-a28e604aca ...Lo spagnolo supera Novak Djokovic al quinto set e mette le mani sul torneo londinese – A Londra inizia una nuova era ...