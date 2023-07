Wimbledon 2023 | Djokovic e Alcaraz regalano spettacolo | allo spagnolo il punto più bello della finale VIDEO

(Di domenica 16 luglio 2023) Ildello splendidoa cui hanno dato vita Carlose Novaknelladi. Nel settimo game del secondo set, con loal servizio, si è infatti giocato un 15 pieno di colpi spettacolari e di ribaltamenti di fronte. A vincerlo è stato lo, che prima si è salvato su un’accelerazione diapparentemente vincente e poi è stato costretto a giocare un colpo in più per un recupero altrettanto straordinario di Nole. Ecco il filmato. SportFace.

Vincendo, il serbo eguaglierebbe Federer come numero di titoli ae Margaret Court Smith come numero di Majors complessivi, oltre a rimanere in corsa per il sogno Grande Slam. TABELLONE ...Ma Vondrousova ha finito per meritare L'editoriale del Direttore " Pillole di Amarcord in 50 anni di mie trasferte in Church Road (1974 -) con un solo grande rimpianto Il tabellone maschile US ...Ci siamo, è il giorno della finale di. A sfidarsi saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz , rispettivamente teste di serie n°2 e 1 del tabellone. C'è tanto in palio sull'erba londinese: il titolo (per il serbo sarebbe l'...

Wimbledon, Djokovic-Alcaraz 6-1 4-4 in diretta: orari TV e dove vedere la finale Fanpage.it

Erano attesissimi e sono arrivati. La famiglia reale si è fatta attendere, ma quando sono arrivati, gli occhi erano tutti per loro, o meglio, per Kate e Charlotte che ...