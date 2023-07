Wimbledon 2023 | Carlos Alcaraz | “Vincere qui ha un sapore diverso | non mi aspettavo di essere a questo livello”

(Di domenica 16 luglio 2023) Al termine di una finale straordinaria, che inevitabilmente sembraaccerchiata da un alone di “passaggio di consegne”,ha battuto Novak Djokovic nella finale del torneo di. Lo spagnolo diventa dunque campione del torneo più prestigioso e celebre all’età di soli 20 anni, battendo chi su questi campi ha scritto pagine di storia dello sport. Nel post-matchha espresso nella solita genuina maniera la sua soddisfazione e la sua emozione: “È un sogno diventato realtà.è sempre bello ma farlo qui ha un. Anche se avessi perso oggi, entrare in finale di un torno con questa storia eprestigio rimane un’emozione incredibile, un sogno”. “Giocare su questi campi è incredibile – ...

