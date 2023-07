Wimbledon 2023 | Alcaraz-Djokovic come Nadal-Federer nel 2008 | il match point è uguale VIDEO

(Di domenica 16 luglio 2023) Quindici anni dopo, un tennista spagnolo torna a vincere il torneo diper la prima volta in carriera e lo fa contro il favorito nonché pluri-campione al termine di una battaglia di cinque set. Quest’anno è toccato a Carloscontro Novak, mentre nelci riuscì Rafacontro Roger. Ovviamente i parallelismi si sono già scatenati, ma ce n’è uno particolarmente incredibile che è diventato virale. Si tratta delcon cuihanno rispettivamente conquistato il titolo. Buon servizio, risposta precaria, dritto/rovescio in diagonale e colpo dell’avversario in rete, quindi la gioia esternata buttandosi per terra. Ecco il. SportFace.

LONDRA (REGNO UNITO) - Dopo il primo trionfo a Wimbledon per Carlos Alcaraz sono arrivati i complimenti di Nole Djokovic, uno che sull'erba dello Slam londinese andava a caccia del suo ottavo titolo per eguagliare il record di Roger Federer. Non solo: sfuma di nuovo il sogno di completare il Grande Slam, visto che nel 2023 aveva già vinto gli altri tre tornei del Grande Slam.

È Carlos Alcaraz il nuovo campione di Wimbledon. Il 20enne tennista spagnolo si conferma numero 1 del Mondo battendo in una finale memorabile ...Per il giovane tarantino quella di Wimbledon è la seconda finale Slam consecutiva di doppio dopo quella persa al Roland Garros in coppia con Lorenzo Sciahbasi. Questa vittoria arriva a dieci anni ...