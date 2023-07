(Di domenica 16 luglio 2023) Tutto nasce dalla squalifica di Nikola Pili?: ottanta tennisti si ribellano e sabotano il tempio sacro dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club a due settimane dal via

Tra gli uomini l'unico successo ceco sui prati inglesi è quello di Jan Kodes nel(vincitore ... ovviamente Ivan Lendl , il più vittorioso di tutti, a cui però è sembra mancato l'acuto a. ...... arrivando a toccarla più presto di chiunque altro da che esiste il ranking Atp, cioè il. ... E ora ha raggiunto la sua prima finale sull'erba di. Gli highlights della prima semifinale ...E l'occasione si era presentata: nelNel giorno di una terza semifinale italiana a, della prima di Sinner e della quarantaseiesima di Djokovic in un Slam, voglio concedermi una ...

Wimbledon 1973, quell'incredibile maxi boicottaggio - ilGiornale.it ilGiornale.it

Per il torneo di Wimbledon è storia. Marketa Vondrousova diventa la prima giocatrice non testa di serie a trionfare ai Championships, superando la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-4 6-4. Per ...Tennis - evidenza, Flash, Wimbledon | "Ha imparato come deve essere il giorno prima e le ore prima di una partita così importante". L’ex numero 1 del mondo, ora coach di Carlitos, analizza la sfida de ...