WhatsApp Beta si aggiorna per spingere i canali

(Di domenica 16 luglio 2023) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione diper Android, che arriva alla versione 2.23.15.11 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Chi sogna di avere suggerimenti e trucchia portata di mano, magari in un unico posto, sarà presto accontentato . La versione Android2.23.15.10 appena sbarcata sul Play Store ha messo in mostra una novità molto interessante ...L'ultimo aggiornamentodi(2.23.15.9) porta una serie di miglioramenti nelle icone dei profili all'interno delle chat di gruppo, con l'obiettivo di rendere più semplice l'identificazione dei membri....Lo si può vedere come uno un Telegram disponibile 'di serie' su Android. Di recente ... Nessuna delle novità viste sullaper smartphone Android, fanno notare i colleghi di 9to5google.com ,...

Whatsapp beta, ecco le ultime novità nelle versioni per iOS e Android HDblog

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Chi sogna di avere suggerimenti e trucchi WhatsApp a portata di mano, magari in un unico posto, sarà presto accontentato. La versione Android beta 2.23.15.10 appena sbarcata sul Play Store ha messo in ...