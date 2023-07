West Ham | piace Maguire | la situazione

(Di domenica 16 luglio 2023) IlHam non ha nascosto l'interesse per Harry, tuttavia il difensore centrale del Manchester United vuole rimanere all'Old...

È fatta per il passaggio di Declan Rice dalall'Arsenal in quello che potrebbe essere (almeno parlando dei milioni spesi) il colpo dell'estate. Ufficiale anche l'arrivo di Leo Messi all'...Giocatore bianconero in uscita, operazione che potrebbe costare intorno ai 25 milioni di euro: tutti i dettagli. Ilsi apre all'opzione di un prestito con obbligo condizionato per Zakaria, ma la Juventus aspetta una valutazione più vicina alle sue richieste economiche.Piace, ad esempio, Gianluca Scamacca , la cui avventura in Premier League colsi è rivelata disastrosa a causa di problemi fisici e del rapporto tutt'altro che idilliaco con Moyes. Anche l'...

Oltre a Denis Zakaria della Juventus, il West Ham sta valutando diversi profili per sostituire Declan Rice, che è stato ceduto all'Arsenal. Secondo Sky Sports UK, gli Hammers ...Capitolo Zakaria: in settimana altri contatti tra Juventus e West Ham. Si va verso il prestito con obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi. Da decidere la cifra finale di riscatto, che i bi ...