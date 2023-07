West Ham | non si molla un attaccante del Leicester

Commenta per primo Ilnon molla Harvey Barnes : come riferisce Sky Sports UK , gli Hammers insistono per l'attaccante del Leicester , seguito anche dal Newcastle .Commenta per primo Ilnon ha nascosto l'interesse per Harry Maguire , tuttavia il difensore centrale del Manchester United vuole rimanere all'Old Trafford. Il club, per il momento, non costringerà l'inglese ad ...È fatta per il passaggio di Declan Rice dalall'Arsenal in quello che potrebbe essere (almeno parlando dei milioni spesi) il colpo dell'estate. Ufficiale anche l'arrivo di Leo Messi all'...

TJ - Il West Ham può venire incontro alla Juve per Zakaria: la situazione Tutto Juve

Secondo quanto riportato da La Stampa, la società ha alzato l'offerta al West Ham per Vlasic. La proposta granata è di 10 milioni di euro, il club inglese continua a chiedere 13 milioni di euro per il ...