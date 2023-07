Wanda Nara | tam tam impazzito | Ha la leucemia La reazione di Icardi

(Di domenica 16 luglio 2023) C'è preoccupazione riguardo la salute di. L'imprenditrice e conduttrice televisiva, nonché moglie e agente di Mauro, è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale nel quartiere Palermo di Buenos Aires. Ma sulle condizioni c'è la massima segretezza. Secondo La Nacion,ha dovuto sospendere un viaggio di famiglia che aveva programmato in Europa, a Milano. Il motivo del ricovero sarebbero dei forti dolori addominali accusati dalla procuratrice. Dal momento che gli esami hanno rilevato un livello alto di globuli bianchi,è stata sottoposta a una successiva serie di controlli più accurati, dei quali si attendono i risultati. I medici hanno quindi deciso di ricoverarla per qualche ora, per poi dimetterla. Ma secondo alcune indiscrezioni la ...

Al netto delle complicate vicende familiari (auguri di cuore a), il profilo perfetto sarebbe quello di Icardi. Non ha ancora firmato per i turchi. Pur di tornare in Italia ed in ...Continuano a destare preoccupazione le condizioni di salute di. Non è ancora chiaro l'esito degli esami ai quali la showgirl si è sottoposta nei giorni scorsi, anche se i media argentini hanno rilanciato la notizia in base alla quale i valori dei ...I pettegolezzi e le voci incontrollate sullo stato di salute difioccano, ma la sexy moglie di Mauro Icardi al momento ha preferito sparire dai social e ritirarsi con il calciatore, i figli Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella e la ...

Come stanno le cose per la showgirl ed ex opinionista del GF Vip Paura intorno a Wanda Nara. L’angoscia e l’ansia sono i sentimenti regnanti ...Non si sa con certezza come stia Wanda Nara, che non ha confermato né smentito le indiscrezioni sulla leucemia diffuse nei giorni scorsi ...