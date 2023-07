Wanda Nara | malore improvviso e ricovero d' urgenza al centro ematologico di Fundaleu | in Argentina | sospetta leucemia

I pettegolezzi e le voci incontrollate sullo stato di salute difioccano, ma la sexy moglie di Mauro Icardi al momento ha preferito sparire dai social e ritirarsi con il calciatore, i figli Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella e la ...La 36enne per ora tace, è in Argentina e sta facendo accertamenti La notizia della malattia del sangue sta facendo il giro di mezzo mondo, ma non ci sono confermeha la leucemia La notizia si rincorre da qualche giorno. Ma cosa c'è di vero La showgirl e conduttrice tv, nota soprattutto per la sua travagliata vita sentimentale, per ora tace. Non ci ...Cresce l'ansia e l'apprensione per. Ormai la notizia della leucemia che avrebbe colpito la showgirl argentina ha fatto il giro del mondo ed è stata rimbalzata da una testata all'altra; proprio lei, la regina del gossip che ...

Paura per Wanda Nara: ricoverata in Argentina, potrebbe avere la leucemia Giornale di Sicilia

Wanda preferisce tacere, sebbene la stampa stia cercando di ottenere una sua dichiarazione. Sarebbe nella sua casa nel quartiere Palermo della capitale sudamericana, in attesa dell’esito di ulteriori ...Ecco cosa sappiamo: Wanda si sarebbe rivolta ai medici dopo aver iniziato ad avere forti dolori allo stomaco. Le analisi avrebbero evidenziato globuli bianchi bassi e una milza ingrossata. Qualcuno si ...