Vondrousova regina delle sorprese Slam? E Raducanu | Sanchez e O' Neil

Vondrousova regina di Wimbledon: è la prima tennista non testa di serie a vincere il titolo - Luce Luce

Tutti dicono grande sorpresa, favola, miracolo. Tutti parlano della prima regina di Wimbledon, non testa di serie, appena 42 del mondo che ...Per la prima volta nella ultracentenaria storia di Wimbledon, è una tennista non testa di serie a conquistare i Championships: con un duplice 6-4, Marketa Vondrousova supera la tunisina Ons Jabeur e d ...