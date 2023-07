Volley | l’Italia si ferma sul più bello | l’Iran vince i Mondiali Under 21 | azzurri ko al tie-break

(Di domenica 16 luglio 2023)non è riuscita nell’impresa dire i21 dimaschile. La nostra Nazionale è stata sconfitta dalper 3-2 (25-20; 23-25; 23-25; 25-16; 15-9) nella Finale andata in scena a Manama (Bahrain). Glipartivano con tutti i favori del pronostico, ma hanno sofferto la verve dei scatenati persiani e si sono dovuti inchinare al tie-. I ragazzi di coach Matteo Battocchio hanno perso il primo set, ma sembravano essere sulla strada giusta dopo aver conquistato il secondo e il terzo parziale con il minimo parziale. La quarta frazione è iniziata nel peggior modo possibile, gli asiatici hanno insistito nella loro azione e poi hanno giganteggiato anche nel decisivo tie-...

'epilogo è di nuovo amaro, anzi è proprio un film già visto: a quattro anni di distanza,Under 21 deve accontentarsi della medaglia d'argento nella finalissima del mondiale Juniores, battuta ancora una volta dall'Iran , ancora una volta al quinto set. Che si rialzano a un passo ...Niente doppietta per, che nella finale per'oro dei Mondiali U21 dimaschile 2023 si arrende al tie - break all' Iran . A Manama, capitale del Bahrein, a festeggiare è la compagine iraniana, che sconfigge ...Reduce dalla tradizionale tre giorni di chiusura delMercato a Bologna, il direttore generale biancorosso Beppe ...'esordio ... come Supercoppa, Coppae Champions League, vado più a ...