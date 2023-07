Volley femminile | Cina e Turchia si sfidano nella Finale di Nations League Polonia e USA ko

(Di domenica 16 luglio 2023)si affronterannodella2023 di, il massimo torneo internazionale itinernale i cui atti conclusivi stanno andando in scena ad Arlington (Texas, USA). La compagine asiatica disputerà il match per il titolo per la prima voltapropria storia dopo i terzi posti raccolti nel 2018 e nel 2019. Le anatoliche giocheranno la secondadopo aver perso quella di cinque anni fa contro gli USA. Avremo una vincitrice diversa dopo il tris delle americhe e il sigillo dell’Italia dodici mesi fa. Laha sconfitto laper 3-0 (25-18; 25-23; 25-23). Le asiatiche, che ai quarti avevano eliminato il quotato Brasile, hanno preso ...

2023 - 2024 Serie A2Squadra Wealth Planet PerugiaTra i ritorni in maglietta nera non solo atlete ma anche membri dello staff, per la Stagione 2023/24 la Bartoccini - ...... promossa in serie A a seguito del ripescaggio ufficializzato nei giorni scorsi dalla Fir, del Moro Paganica calcio, che ha conquistato il campionato di Promozione, e del Paganica...Soddisfatta per i successi della stagione sportiva appena trascorsa laLadispoli, consapevole della potenzialità del proprio settore giovanile, mobilita i suoi ... in una Serie, la B1(...

Pallavolo VNL femminile – Micha Hancock guida gli Usa in semifinale il Giappone superato 3-1 ivolleymagazine

La New System ha sparato a raffica otto conferme tra le sue giocatrici dopo aver rinnovato la fiducia al tecnico-bandiera Raniero Concetti, sulla panchina portopotentina dal 2015. Di conseguenza si pu ...La nazionale di volley torna al lavoro in vista dei prossimi impegni. Il tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato 15 atleti che si sono ritrovati oggi a Firenze dove rimarranno in collegiale fino al ...