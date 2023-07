Vlahovic-Psg | c’è l’accordo | adesso Lukaku | ma spunta un outsider

(Di domenica 16 luglio 2023) Clamoroso valzer di attaccante in Serie A e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. La notizia del giorno riguardaeconomuco raggiunto tra il Psg e Dusancon una fumata bianca sempre più probabile. L’ultima stagione del serbo è stato molto negativa e il calciatore non sembra essersi integrato con gli schemi dell’allenatore Massimiano Allegri. La Juventus continua la rivoluzione e l’ex Fiorentina è il principale calcitore da sacrificare.e il Psg hanno raggiuntoper un quinquennale da oltre 9 milioni di euro a stagione. Il club bianconeroaspetto l’offerta ufficiale e la prossima settimana sarà sicuramente calda. La richiesta della Juventus è di 80 milioni, il Psg sembra intenzionato ad offrire qualcosa di meno. Foto di Claudio Giovannini / AnsaIl sostituto ...

