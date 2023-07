Vlahovic minacciato dai tifosi del PSG | “Se vieni ti tagliamo tre dita” FOTO

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023) Minacce per Dusanda parte degli ultras del Paris Saint-Germain. L’attaccante della Juventus, come riporta Instant Foot, sarebbe stato nel mirino di divertiParigini che, nelle ultime ore, avrebbero esposto uno striscione a dir poco minaccioso nei suoi confronti: “a Parigi, titre!”, si legge. Ciò è dovuto a dei problemi di questione politica: dellescattate dal giocatore, insieme ad altri compagni, dopo la qualificazione della Serbia ai Mondiali di Qatar 2022. Nellesi vede come la punta bianconera esultava per il traguardo raggiunto indossando una t-shirt ultra-nazionalista e mostrando il gesto delle treabbracciato a Stefan Mitrovic. L’associazione sembrerebbe scatenare l’ira dei francesi, tanto da ...