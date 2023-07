Vlahovic | ecco il principale club interessato | possibile svolta

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 16 luglio 2023) Sembra esserci una squadra su; l’attaccante ex Fiorentina, in questa sessione di mercato, può lasciare la Juventus. La scorsa stagione non è stata molto fortunata pere l’attaccante serbo, in questa sessione di mercato, può lasciare la Juventus; il giocatore, per le sue caratteristiche, interessa e farebbe comodo a diverse squadre.(LaPresse)Forte fisicamente, abile dal punto di vista aereo, nel giocare con i compagni e assolutamente letale all’interno dell’area di rigore. In bianconero, complice anche un sistema non perfettamente consono con le sue qualità, ha faticato a rendere come era lecito aspettarsi. Il giocatore sembra faticare tremendamente e il suo futuro alla Juventus è tutto tranne che sicuro; la recente situazione Lukaku, con l’Inter ad aver mollato la pista per il belga complice l’inserimento ...