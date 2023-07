“Viviamo in un totalitarismo woke Vi spiego chi ci impone l’ortodossia”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/Bassani.mp4 Parla di “dolce” e nel condannare gli eccessi del politicamente corretto non usa mezzi termini. È coraggioso il professor Luigi Marco Bassani, autore del libro “Tolleranza” edito da Liberilibri e protagonista alla Ripartenza 2023 di Bari. Dopo aver criticato l’ideologiae le sue derive dal palco del teatro Petruzzelli, il docente specialista in storia delle dottrine politiche ha massacrato ulteriormente la cappa del politically correct che ormai ha coperto tutto. Compresa l’ironia. “L’ironia non è più possibile, non lo è in nessun tipo di regime totalitario. Non era possibile nella Germania nazista, non era possibile nell’Unione Sovietica stalinista e non è possibile anche in questodolce in cui noi. Non si può ...