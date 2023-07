Viola Park | un modello nuovo in campo

Entrando nella struttura di Bagno a Ripoli, realizzata grazie al patron della Fiorentina Rocco Commisso, si rimane meravigliatiAlsfida tutta in famiglia tra iLa societàapre alla stampa la struttura di Bagno a Ripoli, dove già da alcuni giorni il gruppo prepara la nuova stagione

Il brasiliano della Juventus sembra sempre più vicino a vestire la maglia viola. Nel test in famiglia doppiette per Jovic, Sabiri e Terzic, in gol anche Cabral e Brekalo ...L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra sul nuovo centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park. Quest'ultimo non è un semplice centro sportivo ma una vera e ...