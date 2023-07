Vinicius | «Mendy ha perso due anni di carriera Cosa sarà fatto per riparare il danno?»

... il calciatore francese Benjaminè stato dichiarato non colpevole di stupro e tentato stupro ... Ecco perché dopo il post di sostegno arrivato da Memphis Depay, anche un altro collega,, ...... Alisson; Vanderson, Militao, Marquinhos, Lucas; Casemiro, Joelinton, Paqueta; Rodrigo, Richarlison,. SENEGAL (4 - 3 - 3): Dieng; Jakobs, Diallo, Koulibaly,; Kouyaté, N., Ciss; ...(dal 29 st Andre),Junior, Richarlison (dal 12 st Pedro). A disposizione: Alisson, ... (dal 38 st Kouyate C.),N., Gueye P. (dal 38 st Diatta K.), Sarr I., Diallo H. (dal 43 st Jackson N.)...

Vinicius difende Mendy: “Perso 2 anni di carriera. Chi ti ripagherà dei danni psicologici” ItaSportPress

Real Madrid star Vinicius Junior has sent a message of support to Benjamin Mendy on the back of the Frenchman’s trial. Mendy was accused of attacking two women during a party which took place in ...The Brazilian striker of Real Madrid in turn supported Benjamin Mendy, after the legal period crossed by the defender of ... read more ...