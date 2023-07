Alle loro spalle si è consumata la sfida testa a testa tra la maglia gialla di Jonase il suo rivale Tadej Pogacar distanziati in classifica generale di 10'. Il commento a cura di Luca ...... che ha deciso per un cambio die per il netto taglio delle sponsorizzazioni nel Ciclismo ... Un altro sponsor arabo nel grande ciclismo A finanziare la squadra di Jonas, Primoz ...E poi, riflettiamo su un punto: se non eri un velocista, se non eri, Van Aert o Pogacar. ... E dobbiamo dire la nostra, attuare lagiusta senza avere rimpianti". Bettiol sa bene ...

Vingegaard, strategia o un'occasione mancata Ciccone a pois, sognare Parigi si può La Gazzetta dello Sport

Jonas Vingeaard si presenta in maglia gialla all'inizio della terza e decisiva settimana del Tour de France, superando senza danni le prime tappe alpine con gli attacchi di Tadej Pogacar, oltre che da ...Inizia subito dopo il l’Aravis e dal gruppo all’attacco parte lo spagnolo della UAE Marc Soler, che passa primo, dietro di lui Van Aert, Neilands e Poels. Ciccone va in difficoltà, il gruppo dei 37 si ...