(Di domenica 16 luglio 2023)in un’vista rilasciata su Sky Sport ha parlato – tra le altre cose – anche delladefinitiva trae Romelu. L’attaccante spagnolo ha parlato di fiducia nei confronti del belga, che spera di riinA. Su di lui c’è sempre l’esse della Juventus. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezionedi-News.it (clicca qui).-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

... UFFICIALE:rinnova fino al 202618.45 - Roma e Westerlo nuovamente a lavoro per la ... ecco Pulisic: visite mediche per l'americano -CM. IT12.56 - Inter, visite mediche in corso per Yann ...... UFFICIALE:rinnova fino al 202618.45 - Roma e Westerlo nuovamente a lavoro per la ... ecco Pulisic: visite mediche per l'americano -CM. IT12.56 - Inter, visite mediche in corso per Yann ...

VIDEO – Deulofeu: «Rottura Lukaku e Inter Piacerebbe vederlo ancora in Serie A» Inter-News.it

BISSECK – Yann Bisseck è un nuovo giocatore dell’Inter. Il giocatore era arrivato ieri in Italia e oggi ha svolto le visite mediche dopo di che il club ha ufficializzato il suo acquisto dai danesi ...Il calciatore spagnolo, assente dal campo di gioco dallo scorso gennaio, sta continuando il suo iter riabilitativo come testimoniano queste immagini. (da gerardeulofeu Instagram) ...