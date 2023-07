Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2023 ore 12 | 30

(Di domenica 16 luglio 2023)DEL 15 LUGLIOORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE è TORNATA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA ECCEZIONE LA VIA LITORANEA DOVE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA CASTEL PORZIANO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ-NAPOLI, IN DIREZIONE, LA CIRCONE è TORNATA REGOLARE INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE LA CORSA TERRACINA-PONZA, IN PRECEDENZA CANCELLATA SALPERÀ QUESTA SERA ALLE ORE 20.00 CANCELLATA INVECE LA CORSA STRAORDINARIA FORMIA-PONZA DELLE ORE 19.30 DA GINA PANDOLFO ...

