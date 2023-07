Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 luglio 2023)DEL 15 LUGLIOORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ATTENZIONE PER L’ALLERTA ROSSA DOVUTA ALL’ONDATA TORRIDA PREVISTA PER LA GIORNATA DI OGGI TRA LE SEDICI CITTÀ DA BOLLINO ROSSO ANCHE, VITERBO, RIETI, LATINA E FROSINONE ORA IL TRAFFICO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E-FIUMICINO CODE SULLA VIA PONTINA ANCHE PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO A TOR DE’ CENCI, IN DIREIZONE LATINA CODE A TRATTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI ANDIAMO PIÙ A SUD CODE INTERESSANO VIA DOMIZIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DE GASPERI, VERSO FORMIA ANCHE LA FLACCA ALL’ALTEZZA DI PORTO SALVO, IN DIREZIONE GAETA CI ...