Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2023 ore 08 | 30

(Di domenica 16 luglio 2023)DEL 15 LUGLIOORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DITRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA SPOSTAMENTI VERSO IL LITORALE LAZIALE SI RALLENTA ANCHE SU VIA DI PRATICA DALLA PONTINA A VIA DI TRIGORIA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA RTA CAPOCOTTA E ARDEA, QUI NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO Più A NORD CODE SULLA VIA AURELIA DA ARANOVA A PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA INFINE, IL METEO ATTENZIONE PER ALLERTA ROSSA DOVUTA ALL’ONDATA TORRIDA PREVISTAPER LA GIORNATA DI OGGI. TRA LE SEDICI CITTÀ DA BOLLINO ROSSO ANCHE, VITERBO, RIETI, LATINA E FROSINONE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...