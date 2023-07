Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2023 ore 07 | 30

San Bartolomeo al Mare: installazione nuovo ponte su via, come cambia laPer l'occasione il casello autostradale di San Bartolomeo al Mare verrà chiuso in entrata e in uscita ai ...Verrà predisposta unaalternativa. Per chi arriva da Cervo, passare da via Steria di ... passare da via al Santuario, proseguire su via Cesare Battisti sino all'incrocio con viaall'...Torniamo intanto all'inizio del Novecento: il Piano Regolatore dievidenzia la necessità di ...fatiscenti risalenti al Medioevo per fare spazio a nuove edificazioni e riorganizzare la...

Piazza Roma: modifiche della viabilità e delle modalità di sosta Città di Vercelli