Via libera al cambio di nome per una transgender anche se non si opera

Dispiace che Berlusconi non abbia potuto assistere al primo dei tanti passaggi che avremo per realizzare quella che chiamiamo una giustizia giusta" Dopo ildel 15 giugno del Consiglio dei ...Per dare il definitivo, mancano solamente alcuni dettagli legati alle modalità di pagamento e alla suddivisione dei bonus.Aldal 17 al 22 luglio a San Vito Lo Capo la XV edizione di SiciliAmbiente Otto i documentari in ...in anteprima siciliana Max Paiella ospite del festival con la performance live 'A Ruota' e ...

Via libera all’albergo nel palazzo della Curia: a Chioggia il turismo religioso La Nuova Venezia

Salerno. Scuola. Solo 756 insegnanti precari verranno stabilizzati nel Salernitano. In Campania il MEF ha autorizzato 3.441 assunzioni ...«È vero, abbiamo bisogno di più lavoratori europei ”. Ad ammetterlo è George Eustice, ex pluriministro conservatore e ardente euroscettico nella campagna per il referendum Brexit del 2016 e negli ulti ...