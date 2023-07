(Di domenica 16 luglio 2023) Il festival scarica il direttore d'orchestra che si era bendato in protesta contro la regia di Gayral. Fratelli d'Italia lo difende, la Lega no

Il festival scarica il direttore d'orchestra che si era bendato in protesta contro la regia di Gayral. Fratelli d'Italia lo difende, la Lega noPiù dell'80% delle acque di scarico prodotte da attività umane èin fiumi o mari senza ... "Proprio Aque, nell'ultimo incontro in Portogallo, ha fatto notare che il potenziale delle ...Più dell'80% delle acque di scarico prodotte da attività umane èin fiumi o mari senza ... "Proprio Aque, nell'ultimo incontro in Portogallo, ha fatto notare che il potenziale delle ...

Veronesi scaricato dal Pucciniano, non dirigerà più la Bohème LA NAZIONE

Non accennano a spegnersi, il giorno dopo, le polemiche per l’apertura del Festival musicale dedicato a Giacomo Puccini in Toscana. Ieri sera, con una performance inattesa, il maestro Alberto Veronesi ...Il festival scarica il direttore d’orchestra che si era bendato in protesta contro la regia di Gayral. Fratelli d’Italia lo difende, la Lega no ...