Verona | sette gol al Primiero | com’è andata per i gialloblù

(Di domenica 16 luglio 2023) Iltravolge congol il: buone notizie in amichevole per i ragazzi di mister Marco Baroni Ildi mister Baroni travolge in amichevole ilcon bengol, con la firma anche del nuovo acquisto Mboula. HELLAS7-0Reti: 16? Hongla, 21? e 38? Lazovic, 46? Mboula, 59? Doig, 64? Braaf (rig.), 74? Diao HELLAS: Perilli, Faraoni, Lazovic, Djuric, Cabal, Hongla, Cisse, Mboula, Magnani, Ngonge, Dawidowicz. All. Baroni.: Scalet, Brunet, Gaio, Corona, Iagher, De Bonda, Korri, Simion, Gobber, Nicoletto, Gaio. All. Alberto Zagonel.