Ventiduenne di Città di Castello muore in moto

(Di domenica 16 luglio 2023) Jacopo Baldi avrebbe perso il controllo del mezzo affrontando una curva Un giovane didi, Jacopo Baldi, di 22 anni, è morto ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto nelle Marche, nel Comune di Piobbico, in località Sassorotto, provincia di Pesaro Urbino. Jacopo Baldi viaggiava su una, quando, mentre andava al mare sulla strada per Fano, avrebbe perso il controllo del mezzo affrontando una curva, andando a sbattere violentemente contro due blocchi di cemento. A dare per primo l’allarme l’amico che era con lui su un’altra.I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare il 22enne, purtroppo inutilmente. Sul posto anche i carabinieri. La salma del giovane si trova ora all’ospedale di Urbino. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.