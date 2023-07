Venezia | tragedia alla festa del Redentore | ragazzo di 28 anni morto sbalzato in acqua per l' impatto tra barchino e briccola

(Di domenica 16 luglio 2023)del: un giovane di 28, Riccardo Nardin, ha perso la vita in un incidente durante le celebrazioni. Ilè statoin mare da una piccola imbarcazione su cui si trovava, che ha urtato violentemente una, ovvero un palo utilizzato per se

Venezia, tragedia a festa Redentore: muore giovane sbalzato in acqua Adnkronos

Riccardo Nardin è il 28enne morto ieri sera al Redentore a Venezia dopo essere finito in acqua in seguito allo scontro tra una barca e una briccola ...Cavallino Treporti, Venezia - Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Cavallino, lasciando tutti in uno stato di profondo lutto e dolore. Riccardo Nardin, un giovane di soli 28 anni, ha perso ...