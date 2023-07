(Di domenica 16 luglio 2023)alladel, dove circa 100mila persone si sono recate ieri in Piazza San Marco, dalle rive o nelle barche, per assistere allo spettacolo dei fuochi. Alla fine dei ...

Venezia, tragedia a festa Redentore: muore giovane sbalzato in acqua Adnkronos

Riccardo Nardin ha urtato una briccola ed è finito in acqua. Aveva 28 anni, è morto annegato durante i festeggiamenti della festa del Redentore a Venezia. Illese le altre due ragazze a bordo con lui.Tragedia durante la Festa del Redentore a Venezia, dove un ragazzo è caduto dal barchino dove si trovava con le amiche, ed è morto.