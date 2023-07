Venezia | collisione tra due imbarcazioni durante la festa | morto 28enne

Leggi su nonsolonautica

(Di domenica 16 luglio 2023) La serata del Redentore a, una delle feste più attese dell’estate in laguna, si è trasformata in tragedia per unaavvenuta intorno all’una di notte: quando ormai le circa quattromila barche radunate per assistere ai fuochi d’artificio stavano per uscire dal Bacino di San Marco, una barca ha urtato una briccola con a bordo un ragazzo e due amiche. La tragedia atra due barche, giovane finisce in acqua e muore Stando alle prime ricostruzioni, riferisce il quotidiano Repubblica, il giovane alla guida sarebbe caduto in acqua e non sarebbe mai più riemerso. Sembra che un’onda anomala, forse causata dal traffico di tantein movimento, abbia destabilizzato la barca. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo privo di vita nel giro di poco ...